Verissimo | gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi | sabato 4 febbraio 2023

(Di sabato 4 febbraio 2023)del 4su Canale 5, alle ore 16,30 su Canale 5 va in, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, lee glidiin...

ospiti di sabato 4 febbraio 2023 Sabato 4 febbraio 2023 dalle ore 16:30 va in onda una nuova puntata di, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. ......Style Di recente Federico Fashion Style ha fatto coming out durante un ospitata a '', ... L'hair stylist già in passato si era sfogato sui social, raccontando in lacrime che Letizia Porcu...

Verissimo: gli ospiti di sabato 4 e domenica 5 febbraio. Ci sono anche Sara Conti e Niccolò Macii La Gazzetta dello Sport

“Verissimo”: gli ospiti di sabato 4 e domenica 5 febbraio 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

"Verissimo": gli ospiti del doppio appuntamenti del 4 e 5 febbraio 361 Magazine

“Verissimo”: gli ospiti di sabato 28 e domenica 29 gennaio 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi, domenica 29 gennaio 2023 TPI

Ci sembrava di ricordare che il suo amato Raffaele La Regina stesso avesse dovuto dimettersi per una sfilza di twitter contro Israele. Ma lui non sembrava dargli tutta questa importanza. Ora con gli i ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...