Vanoli | “Per noi è un nuovo inizio | a Cannavaro non devo insegnare nulla”

(Di sabato 4 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Al termine della gara valevole per il campionato di serie B contro il Benevento, Paoloha rilasciato in alcune dichiarazioni il suo pensiero sul match. Questi i temi affrontati dall’allenatore del Venezia dopo la gara contro i giallorossi di Fabio. Vittoria – Partita importante per entrambe le squadre. Per noi era difficile assemblare una squadra dopo i tanti movimenti di mercato, faccio i complimenti a tutti. Sul campo potevamo fare meglio delle cose, ma la partita è stata come la immaginavo. Da qui alla fine, per salvarsi bisogna essere lucidi. Benevento – Giocavamo a specchio, con lo stesso modulo, potevano esserci difficoltà da entrambe le parti. Siamo partiti bene, poi è emerso quello in cui dobbiamo migliorare: reagire alle difficoltà. E’ successo die abbiamo preso ...