Valenciana | torna a vincere Tao Geoghegan Hart Bene Ciccone | è terzo

Tao Geoghegan Hart ha vinto la quarta tappa della Vuelta, 182 km con traguardo in salita all'Alto de la Cueva Santa. Il 27enne britannico di Ineos - Grenadiers ha battuto in volata il 21enne britannico Gloag, della Jumbo - Visma, e il nostro ...Primo giorno di febbraio, primo giorno di due brevi corse a tappe in Europa - la Voltain Spagna e l'Etoile de Besseges in Francia - e diversi spunti interessanti di cronaca. A cominciare da chi è finito in copertina, dai vincitori. In Spagna ha vinto lo sprint ristretto ad ...

L’ultimo successo dell’inglese di Ineos era stato il Giro 2020. L’abruzzese della Trek-Segafredo resiste al comando ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.09 Seconda posizione per il giovane Thomas Gloag. 17.08 Ciccone prende così quattro secondi d’abbuono ed è a un passo dalla conquista di questa Volta a la ...