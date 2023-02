Va a casa della nonna defunta per sistemare l’appartamento | la polizia lo scambia per un ladro e lo uccide

(Di sabato 4 febbraio 2023) Va amorta per, ma laloper une apre il fuocondolo. La vicenda che vede protagonista il 28enne Joe Frasure Jr è avvenuta a Cincinnati, negli Stati Uniti. La riportano i media Usa, sottolineando come la dinamica sia ancora poco chiara. L’unica cosa certa è che il giovane è stato colpito almeno una volta alla testa lo scorso lunedì. Trasportato in ospedale, è poi deceduto. Laha raccontato che gli agenti sospettavano che Joe fosse undopo la chiamata di un vicino secondo il quale l’abitazione avrebbe dovuto essere vuota e invece c’erano due persone. Giunti sul posto, i poliziotti hanno visto il 28enne e suo padre sul ...

... per gli emiliani Moncini al 17', per gli ospiti Antenucci al 22', per i padroni diNainggolan al 36' e Celia al 38'. Cittadella batte Ascoli 3 - 0 (1 - 0) in una partita23/a giornata del ...ROMA - Non basta a Daniele De Rossi l'esordio di Radja Nainggolan : la Spal cade incon il Bari che si impone con il punteggio di 4 - 3 ( Folorunsho , Esposito , Cheddira e ...di rimontaSpal ...

Va a casa della nonna morta per pulire l'appartamento, ma la polizia pensa sia un ladro e lo uccide Fanpage

Pisa, inaugurata la Casa della Salute di via Garibaldi LA NAZIONE

Casa della Salute, rischio 'scatola vuota': "Servono finanziamenti per il personale" PisaToday

Diabetologia e Geriatria a piazzale Milano nella “Casa della comunità” IlPiacenza

La casa della Reggiana prende forma. "Modello Real Madrid e Milanello" il Resto del Carlino

Un gruppo di anarchici nel pomeriggio di oggi sabato 4 febbraio si è dato appuntamento fuori dal carcere di Opera in solidarietà ad Alfredo ...San Canzian d'Isonzo, 4 feb - "Progetti così innovativi di residenza sociale sono possibili in Friuli Venezia Giulia grazie all'autonomia regionale che è un tesoro attraverso ...