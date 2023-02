Usa valutano piano per abbattere pallone - spia su Atlantico

L'amministrazione Biden sta valutando un piano per abbattere il pallone - spia cinese sopra l'Ataltico e recuperarne i resti. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando l'Ap. Poco prima, a chi gli ...'Abbiamo ricevuto segnalazioni che un altro pallone - spia cinese è in transito sui cieli dell'America Latina' Lo ha detto il portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder, alla Cnn. Non è chiaro ...

Un secondo pallone spia cinese, dopo quello che sta attraversando i cieli Usa, starebbe sorvolando l'America meridionale. Lo ha reso noto il portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder, precisando ...L'amministrazione Biden sta valutando un piano per abbattere il pallone-spia cinese sopra l'Ataltico e recuperarne i resti. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando l'Ap. (ANSA) ...