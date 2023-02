Usa | soffia il vento più gelido di sempre | -77 gradi

(Di sabato 4 febbraio 2023) (Adnkronos) – Le raffiche gelide sul Monte Washington nel New Hampshire hanno prodotto ieri uncon una temperatura di -77. Lo ha riferito il National Weather Service americano, aggiungendo che si tratta delpiù freddo mai registrato negli Stati Uniti continentali. Quasi 100 milioni di persone negli Usa nord-orientali e in Canada stanno tremando a causa delproveniente dall’artico. Le autorità hanno avvertito che il congelamento potrebbe colpire in meno di 10 minuti e hanno invitato i residenti da Manitoba al Maine a limitare il loro tempo all’aperto. L'articolo proviene da Italia Sera.

Quasi 100 milioni di persone negli Usa nord - orientali e in Canada stanno tremando a causa del vento proveniente dall'artico. Le autorità hanno avvertito che il congelamento potrebbe colpire in ......

(Adnkronos) – Le raffiche gelide sul Monte Washington nel New Hampshire hanno prodotto ieri un vento gelido con una temperatura di -77 gradi. Lo ha riferito il National Weather Service americano, aggi ...