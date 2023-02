(Di sabato 4 febbraio 2023) Non è chiaro esattamente quale Paese latino -no stiando il nuovoma, stando alle segnalazioni del, non sarebbe diretto verso gli Stati Uniti. Il caso diplomatico ...

Non è chiaro esattamente quale Paese latino - americano stia sorvolando, ma, stando alle segnalazioni del, non sarebbe diretto verso gli Stati Uniti. Intanto il primo pallone - spia, quello ......del, non sarebbe diretto verso gli Stati Uniti. Il caso diplomatico e la rinuncia di Blinken al viaggio diplomatico a Pechino La vicenda del primo pallone spia scoperto negliha causato ...

Usa, il Pentagono monitora un pallone aerostatico cinese 'spia' Agenzia ANSA

Usa, Pentagono: un secondo pallone spia cinese sorvola l'America del Sud | Washington valuta piano per abbattimento TGCOM

Il Pentagono: 'Pallone spia cinese avvistato in spazio aereo Usa'. Le eccezionali immagini registrate da un testimone oculare Repubblica TV

Usa, Pentagono segue pallone-spia cinese RaiNews

Gli Usa valutano di abbattere il pallone-spia. Il Pentagono: "Un altro sorvola l'America Latina". L'HuffPost

Un secondo pallone spia cinese, dopo quello che sta attraversando i cieli Usa, starebbe sorvolando l'America meridionale. Lo ha reso noto il portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder, precisando ...La guerra in Ucraina giunge al 346esimo giorno. "L'operazione militare russa in Ucraina continua per garantire la sicurezza del Donbass, mentre quella della Crimea è già garantita in modo affidabile", ...