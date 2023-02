Usa | Musk assolto dall' accusa di frode per tweet su Tesla

(Di sabato 4 febbraio 2023) Washington, 4 feb. (Adnkronos) - Il fondatore diElonè statodiper unin cui affermava di avere "finanziamenti assicurati" per rendere privata la casa automobilistica elettrica. Il proprietario di Twitter ha dovuto affrontare un'azione legale collettiva intentata per conto degli azionisti diche sostenevano di averli ingannati con i suoi post nell'agosto 2018. Se la giuria di San Francisco lo avesse ritenuto responsabile,avrebbe potuto essere condannato a pagare miliardi di dollari di danni.- che aveva voluto che il processo si spostasse in Texas, dove ha sede, sostenendo che non avrebbe potuto ottenere un processo equo a San ...

