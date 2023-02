Uomo di Fener | controlla da 30 anni le auto sulla statale Feltrina | ora è un monumento sulle mappe di Google

(Di sabato 4 febbraio 2023) Da più di 30trascorre ore seduto sullo stesso punto di un muretto a bordo strada ad osservare i mezzi in transito', tanto che nellediha assunto la ...

... tanto che nelle mappe di Google ha assunto la connotazione di un monumento e indicato come 'di', dal nome della località in cui questo avviene. È la storia riportata oggi da vari organi ...Ora quello che i residenti della zona chiamano 'l'di' (il nome di una frazione di Alano di Piave) e che è divenuto un punto di riferimento per chi percorre la strada tutti i giorni è ...

