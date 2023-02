Uomini e Donne shock| il ritorno che non ti aspetti

Leggi su formatonews

(Di sabato 4 febbraio 2023) La puntata diin onda ieri, 1 febbraio 2023, ha letteralmente sconvolto i telespettatori. La conduttrice interviene a favore di una delle dame del parterre femminile. I protagonisti indiscussi delle ultime tre edizioni disono sicuramente i partecipanti del Trono Over; la scelta di unire senior e junior si è così dimostrata incredibilmente efficace in termini di ascolti tv. Maria De Filippi scioccata, la dama torna in studio – (formatonews.it)In particolare, sembra che dame e cavalieri abbiano la capacità di creare dinamiche particolarmente sconvolgenti. I telespettatori si sono così appassionati alle vicende di Riccardo, Roberta e Ida; per non parlare poi di Gemma, la rivale Isabella, Nadia, Paola; fino ad arrivare ai controversi cavalieri napoletani Armando e Biagio. ...