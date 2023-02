Uomini e Donne | Maria De Filippi offre un posto di lavoro alla corteggiatrice | “Licenziata per colpa nostra”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 febbraio 2023) Asi va per cercare l’amore, ma qualche volta si trova anche. Se con il tronista Federico dovesse andare male, laAlice potrebbe consolarsi lavorando perDe. È la stessa conduttrice a farle una proposta lavorativa, dopo aver saputo che la ragazza è stataper le troppe assenze fatte per partecipare alle registrazioni del dating show di Canale 5. “Mi hanno detto che hai avuto un problema sulperdi questa trasmissione, non so se è vero” dice la padrona di casagiovane. “A riguardo ti voglio dire che se vuoi lavorare con noi, puoi lavorare. So che vivi lontano, so che non vivi a Roma, quindi so che questo è un ...