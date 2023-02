Uomini e Donne | Ida e Alessandro si sposano? Arriva il gesto importante

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 4 febbraio 2023)Vicinanza e Ida Platano fanno sul serio e non c’è più nessuno ormai che lo mette in dubbio. Con le loro continue dimostrazioni pubbliche di amore e di affiatamento, i due volti noti del trono over dihanno zittito gli haters e gli scettici, e di recente stanno lasciando sempre più indizi che fanno pensare a un imminente matrimonio e, perché no, a quel figlio insieme che hanno sempre detto di volere. Ilfatto insieme, ovvero un tatuaggio, e la canzone che Ida ha dedicato al fidanzato (Ti sposerò perché, di Eros Ramazzotti) sono le due circostante che più di tutte lasciano presagire il tanto atteso “sì”. Ripercorriamo dunque insieme la storia diVicinanza e Ida Platano!...