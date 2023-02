Uomini e Donne | Francesca Del Taglia su Eugenio | «Niente mantenimento»

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 4 febbraio 2023)DelColombo si sono detti addio. A differenza delle precedenti crisi, questa volta la fine della storia è definitiva. La coppia è stata fidanzata per 9 anni dopo essersi formata ae insieme hanno avuto due figli, Brando e Zeno. A distanza di un paio di settimane,è tornata a parlare dell'ex compagno rispondendo a una serie di domande sul suo profilo Instagram. Innanzitutto ha precisato che non sente e non vede piùtranne che per i bambini; non le viene da tornare indietro "perché la persona di cui ero innamorata non esiste più". Come è noto, la coppia non è riuscita a convolare a nozze nonostante quasi un decennio insieme: "Io volevo, lui no. Con il senno di poi meno male che non ci siamo sposati". Un fan le ...