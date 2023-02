Uomini e Donne | chi sono gli ex protagonisti che oggi lavorano con Maria De Filippi

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 4 febbraio 2023) Di recente aDeha offerto un lavoro ad Alice Barisciani, una delle corteggiatrici di Federico Nicotera, che è stata licenziata per via delle troppe assenze fatte per partecipare al talk show diDe. Ma non tutti sanno che non è la prima volta che la conduttrice fa un gesto del genere, ovvero chiedere a un tronista o corteggiatore di lavorare con lei e il suo team. Ecco di seguito tutti i volti noti che hanno avuto questo privilegio., da Teresa Cilia a Giacomo Czerny: chi ha ricevuto un’offerta di lavoro dalla DeLa prima a cuiDeha offerto un lavoro è stata la tronista siciliana Teresa Cilia, che mise a lavorare nel dietro ...