Un posto al sole | spoiler | paura per Angela | Giulia e Clara

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 4 febbraio 2023) Momenti di panico e tensione ad Unal, come raccontano glirelativi alle prossime puntate. Tutto partirà quandosi ritroveranno inaspettatamente in pericolo e sembrerà esplodere una nuova guerra tra clan rivali. Ricordiamo che, grazie al lavoro di indagine svolto da Eugenio Nicotera sul clan Argento, sono stati arrestati diversi camorristi e lo stesso Lello Valsano, esponente di primo piano del gruppo criminale, dopo aver ucciso Susanna Picardi e ferito Viola Bruni per vendetta contro il magistrato, è sotto processo. Il malvivente, in particolare, su consiglio del suo avvocato, sta cercando di ottenere l'infermità mentale per ottenere uno sconto di pena, ma Niko ha deciso di contrastare questa strategia difensiva e si è costituito parte ...