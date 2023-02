Un manifesto per la cultura antimafia nella scuola | presentata proposta dell’istituto Giuliana Saladino di Palermo

(Di sabato 4 febbraio 2023) Documento di grande spessorele, pedagogico e metodologico quello proposto dall’Istituto Comprensivodi, nato per avviare un dibattitocon l’obiettivo di definire unper laitaliana. “Il documento non è certamente esaustivo - sottolinea il professore Giusto Catania, dirigente scolastico dell’I.C.di- mettiamo a disposizione venti spunti di riflessione e siamo certi che si possa aprire un dibattito nel mondo dellaal fine di definire una iniziativa legislativa che istituzionalizzi,italiana, ...

Scritte contro la premiier Meloni su un tramcon unelettorale di FdIle regionali in Lombardia.... non si può mettersi i calzini di un colore diverso: n on è una sfilata di moda, porca miseria, ma una partita di calcio! Sono molto arrabbiatoquesto", dall'altra il cambio nella sfida al ...

Un manifesto per la cultura antimafia nella scuola, presentata ... Orizzonte Scuola

Agnetti, stanze profetiche per accedere al futuro Il Manifesto

Caos in Perù, decima fumata nera per le elezioni anticipate Il Manifesto

Un pericolo per i minori. Il Garante blocca l'intelligenza artificiale ... Il Manifesto

«Pallone-spia cinese», Blinken annulla il viaggio a Pechino Il Manifesto

«L'apparenza poteva ingannare, sembrava che Thomas si desse arie da duro, ma poi scoprivi che era impossibile non amarlo. E io l'ho amato, tanto. Era unico, il più ...Metropolitana a mezzo servizio ieri mattina, corse limitate a Dante, cancellate le fermate di cinque stazioni da Toledo a Garibaldi. Il disservizio si manifesta esattamente due giorni dopo lo ...