“Un altro pallone spia sull’America Latina” | la Cina agli Usa | “Il viaggio di Blinken? Nessuna visita era in programma”

(Di sabato 4 febbraio 2023) Il caso delsui cieli Usa non è un episodio isolato. Un secondo dispositivo cinese, dopo quello di ieri avvistato nei cieli statunitensi, sta sorvolando l’America. L’informazione arriva direttamente dal Pentagono: “Stiamo ricevendo segnalazioni di unin transito in America. Ora valutiamo che si tratti di undi sorveglianza cinese”, ha affermato il generale Patrick Ryder in una dichiarazione alla Cnn. Non è chiaro esattamente dove si trovi ilsopra l’America, ma un funzionario statunitense ha detto alla Galileus Web che al momento non sembra essere diretto negli Stati Uniti. Intanto ieri il segretario di stato americano, Antony, ha rinviato la sua ...

Mentre è stato individuato un secondo pallone spia e il primo si sta dirigendo verso la Florida, il dipartimento di Stato offre informazioni sul cosa ha mosso la decisone del segretario Blinken di non ...