Un altro bergamasco vola sugli sci | Della Vite convocato per i Mondiali

(Di sabato 4 febbraio 2023) Ponteranica. Un nuovo talentovive la sua escalationsci. Nell’elenco dei convocati diffuso dalla Federazione Italiana Sport Invernali in vista del Mondiale che si terrà in Francia, a Méribel e Courchevel, dal 6 al 19 febbraio, c’è anche Filippo, 21 anni, originario di Ponteranica. Il classe 2001 è al debutto assoluto a livello di competizione iridata. Lo scorso anno a livello juniores si è aggiudicato l’argento nel gigante, la sua specialità, nella quale ha ottenuto anche il miglior risultato a livello di Coppa del Mondo: l’undicesimo posto ad Adelboden del 7 gennaio 2023., membro del gruppo sportivo delle Fiamme Oro, ha fatto il suo debutto in Coppa del Mondo nel dicembre 2020, due anni prima era invece entrato nel circuito ...