Ultime Notizie Serie A | esonerato Cannavaro | Correa salta il derby | ecco come sta Pogba

Leggi su calcionews24

(Di sabato 4 febbraio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Infortunio, accertamenti per il francese:sta 19.15 – Infortunio, accertamenti per lui: controlli al J Medical per il centrocampista francese della Juventus, che hato il match di Coppa Italia contro la Lazio. Nulla di preoccupante, ma è in dubbio la sua convocazione per il match di martedì con la Salernitana. Infortunio, risentimento per l’attaccante: niente Inter-Milan 18.30 – Infortunio, niente: problemi per Inzaghi che non avrà a disposizione l’attaccante argentino per il match in programma domani sera a San ...