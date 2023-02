Ultime Notizie Roma del 04-02-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 4 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata da Francesco Vitale Germania Abbiamo prove di crimini di guerra in Ucraina zielinski accelerare la consegna di armi per fermare Mosca l’esercito di Kiev dice che le truppe russe stanno attaccando in dombas scorta per ostellari del Mastro che cosa di l’inchino al boss mafiosi pronte le querele corte a Milano e Bologna a sostegno di cospito meloni chiama la responsabilità restiamo uniti contro le minacce degli anarchici le parole del lo stato è sotto attacco il papà Francesco in Sudan alzate la voce contro ingiustizie non possiamo essere neutrali l’appello del Santo Padre religiosi ingiustizie prevaricazione schiaccia la gente ti servono di violenza per gestire gli affari all’ombra e parliamo ora di laboratori itineranti nuovi strumenti didattici per fare scuola anche fuori dalla scuola ce ne parla anche iantosca una delle ...