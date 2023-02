Ultime Notizie Roma del 04-02-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 4 febbraio 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione attenzione diplomatica dopo che un pallone aerostatico cinese ha sorvolato una base militare nucleare nel Montana negli Stati Uniti nelleore portavoce del Pentagono il generale paw Patrol Ryder Ha dichiarato che sono arrivate segnalazioni di un altro però mi piace cinese in transito successi dell’America Latina non è chiaro esattamente quale paese latino-americano spia sorvolando il pallone spia di Pechino matanda la segnalazione del pentagono non sarebbe diretto verso gli Stati Uniti gli Stati Uniti hanno quindi deciso di posticipare la visita di Belen che ne ha Pechino anche se la cena parla di un errore ho usato da 20 e con batte medie politici americani approfittano dell’incidente per attaccare ...