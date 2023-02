Ultime Notizie – Cremonese-Lecce 0-2 | gol di Baschirotto e Strefezza

(Di sabato 4 febbraio 2023) Ilvince 2-0 sul campo dellanel match valido per la 21esima giornata della Serie A. I salentini grazie a due gol nella ripresa al 58? die al 69?ottengono una importante vittoria che li porta a 23 punti mentre la squadra guidata da Ballardini resta ferma a 8 in ultima posizione in Serie A senza vittorie. Dopo un primo tempo equilibrato e con poche occasioni ilprende in mano il gioco e al 50? Colombo sfiora il vantaggio di testa. Al 58? il gol arriva: cross di Hjulmand e colpo di testa questa volta vincente del difensore, al terzo centro in stagione. Laprova a reagire con Sernicola ma la conclusione termina larga. Al 69? i giallorossi raddoppiano: Meité perde palla sul pressing di Gonzalez, con ...

Un gruppo di , riuniti per protestare contro il e in solidarietà con , si è staccato dal presidio organizzato davanti al carcere di dopo aver organizzato un corteo tra i campi per portare un saluto ai ...In casa aveva cocaina e 10mila euro in contanti, viene condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione un giovane 27enne di Pagani . Il ragazzo aveva patteggiato la sua pena in primo grado, ora è arrivata ...

Guerra Ucraina Russia, Medvedev: "Useremo nucleare se Kiev attacca regioni russe". LIVE Sky Tg24

Ucraina, ultime notizie. Von der Leyen: nuove sanzioni entro il 24 febbraio. Medvedev: nucleare in ... Il Sole 24 ORE

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie del 3 febbraio Sky Tg24

Grottammare, incidente sulla A14: morti il tennista paralimpico Andrea Silvestrone e i suoi due figli Corriere della Sera

Cosa sono i palloni spia e perché Pechino ne ha usato uno sopra gli Usa Corriere della Sera

M. Night Shyamalan ha elogiato il lavoro di Dave Bautista in Bussano alla porta, affermando di voler tornare a collaborare con l'attore.M. Night Shyamalan ha elogiato il lavoro di Dave Bautista in Bussano alla porta, affermando di voler tornare a collaborare con l'attore.