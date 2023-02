Ultime Notizie – Anarchici | Tajani | “C’è attacco contro lo Stato | 41 bis non si può toccare”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 4 febbraio 2023) “C’è un’escalation, unloitaliano, portato non solo all’interno dei confini nazionali, ma da un’internazionale anarchicatutte le sedi diplomatiche del nostro Paese”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio, a margine dell’evento elettorale di Forza Italia a Milano, ricordando che è“innalzato il livello di sicurezza”. “Ora – ha aggiunto– bisogna lavorare per difendere lodi diritto da chi vuole sconfiggere un sistema democratico, dove chi commette un reato, dopo essereprocessato, deve essere condannato per aver commesso dei reati gravi, come è il caso del detenuto Cospito”. “Il 41 bis non si puòin questo momento, perché ...