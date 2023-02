Udinese | Sottil | «Thauvin? Ho visto un giocatore principalmente motivato | che è venuto qua non per passeggiare»

(Di sabato 4 febbraio 2023) Andrea, allenatore dell’, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia del match di domani contro il Torino Andrea, allenatore dell’, ha parlato ai canali ufficiali del club.– «Houn, che èqua a Udine non per. Ho avuto una bellissima impressione positiva parlandoci nei primi minuti. Un ragazzo e un calciatore entusiasta e con grande fame, questa è la cosa più importante. Ha un grande vissuto e non lo scopro di certo io. Si è messo subito a disposizione e sarà convocato. È unduttile, può fare il doppio trequartista o la seconda punta. Si può sposare bene sia con Beto ...

Andrea, allenatore dell', ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia del match di domani contro il Torino Andrea, allenatore dell', ha parlato ai canali ufficiali del ...A dirlo è Andrea, allenatore dell', in vista della sfida col Torino, in programma domani alle 15. Il tecnico dei bianconeri ha anche fatto il punto sulla condizione fisica della squadra:...

Torino-Udinese: la conferenza di Sottil Fantacalcio ®

Calcio: Udinese. Sottil 'vogliamo vincere, Thauvin molto motivato' Tiscali

Buset (Tuttosport): “L’Udinese ha frenato dopo la vittoria del Toro all’andata” Toro News

Udinese, dubbio Thauvin: Sottil conferma Samardzic Fantacalcio ®

Udinese, Sottil: "Tutti si sentono parte del progetto, questo per me è un pilastro fondamentale" TUTTO mercato WEB

Il tecnico bianconero Andrea Sottil presenta l'incontro di domani tra l'Udinese e il Torino di Ivan Juric. Ecco le dichiarazioni in conferenza ...Alla vigilia della partita con il Torino, l'allenatore dell'Udinese Andrea Sottil ha parlato in conferenza stampa senza però nominare Pereyra, in dubbio per la gara. THAUVIN - "L'ho visto motivato, no ...