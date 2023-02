Ucraina | von der Leyen | “Decimo pacchetto sanzioni Russia entro il 24”

(Di sabato 4 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Il price cap massimo sui prodotti petroliferi russi è stato concordato con i nostri partner del G7 e intaccherà ulteriormente le risorse di Putin per fare la guerra.il 24 febbraio, a esattamente un anno dall’invasione dell’, puntiamo ad implementare ildi”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der, dopo l’ok ai massimali di prezzo sui derivati del petrolio russo. “Stiamo facendo pagare a Putin la sua atroce guerra. Lasta pagando un prezzo pesante, le nostrestanno erodendo la sua economia, riportandola indietro di una generazione”, ha aggiunto. L’Unione Europea e il G7 hanno adottato l’accordo sul price cap dei prodotti petroliferi russi ...

... a esattamente un anno dall'invasione dell', puntiamo ad implementare il decimo pacchetto di sanzioni". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursulader Leyen, dopo l'......orfani di guerra in. Lo rende noto Gert Jan Koopman, direttore generale delle politiche di vicinato dell'esecutivo comunitario, a seguito dell'impegno annunciato giovedì scorso da Ursula...

Ucraina, von der Leyen: "Ci sia la volonta' politica perche' la Russia paghi" - Mondo Agenzia ANSA

Ucraina, von der Leyen: "Ci sia la volonta' politica perche' la Russia paghi" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Ucraina, von der Leyen a Kiev: accolta dal presidente Zelensky - Mondo Agenzia ANSA

Ucraina, von der Leyen: "Ci sia la volonta' politica perche' la Russia paghi" Gazzetta di Parma

Una giornalista russa ha denunciato di essere stata stuprata dal nipote di Kadyrov mentre si trovava in Ucraina. L'aggressore è Hasan ...Sarebbero state raccolte dalla Germania delle prove di crimini di guerra avvenuti in Ucraina. Così il procuratore generale Peter Frank al quotidiano Welt am Sonntag. Il diretto ...