Ucraina | ultime notizie Medvedev | useremo il nucleare in caso di attacchi alle regioni russe

(Di sabato 4 febbraio 2023) Secondo lo stato maggiore di Kiev l’esercito di Mosca sta attaccando in quattro direzioni nella regione del Donbass. La Germania dichiara di avere prove di crimini di guerra relative all’ultimo anno in. Gli Usa intanto destinano per la prima volta alla ricostruzione fondi sequestrati a cittadini russi