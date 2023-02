Ucraina | Germania | ' abbiamo prove di crimini di guerra' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 febbraio 2023) Berlino, 4 feb. (Adnkronos) - Laha raccoltodidiin Ucraina: lo ha detto - ripreso dal Guardian - il procuratore generale tedesco Peter Frank in un'intervista al giornale tedesco Welt am Sonntag nella quale ha sottolineato che esistono le premesse per un processo a livello internazionale. "Attualmente - ha aggiunto il procuratore - ci stiamo concentrando sulle uccisioni di massa a Bucha e sugli attacchi contro le infrastrutture civili ucraine".