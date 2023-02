Twilight | Taylor Lautner | La faida Edward vs Jacob ha influenzato il mio rapporto con Robert Pattinson

"Io sono Batman", disse Robert Pattinson ai tempi diNon è la prima volta cheha qualcosa di non particolarmente positivo da dire nei confronti del franchise. In passato aveva ......, ammette che, se potesse tornare indietro e rivivere un momento della sua carriera, si tratterebbe proprio di quei secondi ai VMA's che hanno segnato la storia della pop culture....

Twilight, Taylor Lautner: "La faida Edward vs Jacob ha influenzato il ... Movieplayer

Taylor Lautner poteva non essere Jacob di Twilight: ecco perché Vanity Fair Italia

Taylor Lautner ha parlato di Taylor Swift, ricordando con dispiacere ... Daninseries

Anna Kendrick ricorda la folle fama di Twilight rispetto ai co ... Asiatica Film Mediale

Stasera in tv: “L’ora della verità – The Vanished” con Thomas Jane e Anne Heche su Rai 4 Cineblog

Scream Queens actor Taylor Lautner describes the intense Twilight fan culture and his thoughts about the debate surrounding the story's love triangle.And over the years, as fans followed Kristen Stewart’s Bella Swan on her journey to the undead, they were split into a few sectors, the most popular being Team Edward and Team Jacob. While audiences ...