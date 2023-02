Tv Talk | puntata oggi | 4 febbraio 2023 | ospiti

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 4 febbraio 2023), sabato 4, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. TvRai 3,Lasi apre caso dell’anarchico Alfredo Cospito: come ha fatto una vicenda giudiziaria a trasformarsi in brevissimo tempo nel tema più discusso dei-show politici? Con Monica Giandotti, Barbara Serra e Francesco Specchia di Libero, inoltre, spazio al dibattito sorto intorno all’annunciata partecipazione del presidente Zelensky al Festival di Sanremo. Dopo gli ...