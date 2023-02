Tutti i benefici della cottura al vapore per la salute

Leggi su dilei

(Di sabato 4 febbraio 2023) Cos’è laLaalè un metodo diche consente di cuocere un alimento a una temperatura inferiore ai 100° C. Questo fa sì che si verifichi una minore perdita di sali minerali e vitamine rispetto ad altri metodi (come la lessatura per esempio), rivelandosi una delle tecniche migliori per distruggere i batteri patogeni, pur mantenendo quasi inalterate le proprietà organolettiche dei cibi. Utilizzata ampiamente nella cucina orientale, negli ultimi anni è diventata famosa anche in Italia, grazie anche alla maggiore consapevolezza di come una corretta preparazione degli alimenti possa influire sulla. Come si fa laNella, gli ingredienti vengono ...