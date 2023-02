Tumori pediatrici | identificati i fattori genetici che predispongono al neuroblastoma | “Così si potranno sperimentare nuove terapie”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 febbraio 2023) Colpisce bambini e adolescenti fino ai 15 anni. Si parla di circa 15.000 soggetti ogni anno nel mondo, 130 in Italia. È il, un tumore maligno che ha origine dai neuroblasti, cellule presenti nel sistema nervoso simpatico, e che si sviluppa soprattutto intorno ai 18 mesi-5 anni di vita. È la prima causa di morte e la terza neoplasia per frequenza dopo le leucemie e icerebrali dell’infanzia. Da oggi però questo scenario potrebbe cambiare. Grazie infatti a una promettente scoperta di alcuni ricercatori napoletani, c’è una speranza in più per la diagnosi precoce e la cura di una delle malattie rare più temibili. Gli studiosi, guidati da Mario Capasso e Achille Iolascon, Principal Investigator del CEINGE e professori di Genetica Medica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, hanno infatti identificato i ...