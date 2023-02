Truffa dello specchietto sulla Pontina | il coraggio della vittima per non cadere nella trappola dei ladri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 4 febbraio 2023) Ritorniamo a parlare diper le strade del Lazio, questa volta lungo la strada. Ihanno provato are un automobilista, provando ad assaltarlo a bordopropria vecchia Ford. Forse l’immagine di una macchina datata e trasandata, forse quei soggetti al volante che non raccomandavano nulla di buono: l’uomo deve aver capito come tutto ciò non rappresentasse nulla di buono, chiudendosi in macchina e soprattutto allertando le Forze dell’Ordine. I: “Scusi mi ha rotto lo” La tecnica è sempre la stessa, con la puntuale frase: “Signore, si accosti che mi ha urtato“. Eppure l’automobilista, abituale ...