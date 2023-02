Trimestrali ko? Punta dell' iceberg Big Tech | l' età dell' oro è finita

(Di sabato 4 febbraio 2023) Il settore diventato il "cuore"'industria Usa ha iniziato a battere meno velocemente. Quanti problemi per Apple, Alphabet e Meta: l'età'oro dei grandi colossi digitali èSegui su affaritaliani.it

A dare slancio sono i risultatidi Nike e FedEx, usciti martedì 20 a Borsa chiusa: il ... VaAvio ( - 9,5%): è fallita la missione spaziale Arianespace Vv22 per portare in orbita due ...SW), Bank of America (BAC) e Coca - Cola (). La necessità da parte della maggior parte delle ...Se si escludono le variabili esterne che potrebbero avere un impatto solo sui contratti, i ...

Intel KO in Borsa: trimestrale 'orribile' e outlook da brividi Borse.it

Azioni Intel: domani la trimestrale, ecco le attese e l’operatività IG

Azioni Intel: domani la trimestrale, ecco le attese e l’operatività Investire.biz

Meta Platforms al test della trimestrale, quali livelli monitorare Investire.biz

Alphabet: in vista della trimestrale, come impostare l’operatività Investire.biz

Seduta sugli scudi per Piazza Affari che si riporta sui massimi da un anno, sospinta dall'appetito al rischio degli investitori, che scommettono sull'avvicinarsi della fine del ciclo rialzista della B ...Alphabet, la holding che controlla Google, giovedì 2 febbraio comunicherà i risultati del quarto trimestre del 2022. Gli analisti prevedono un calo anno su anno degli utili ed un fatturato in crescita ...