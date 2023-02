Trimestrali da incubo | ma è solo la punta dell' iceberg L' età dell' oro delle Big Tech Usa è arrivata al tramonto

(Di sabato 4 febbraio 2023) Il settore diventato il "cuore"'industria Usa ha iniziato a battere meno velocemente. Quanti problemi per Apple, Alphabet e Meta: l'età'oro dei grandi colossi digitali è finita Segui su affaritaliani.it

Intel chiude un anno da, con un fatturato in calo del 20% e le azioni che crollano di conseguenza. Ecco i dettagli ... dopo che la società ha riportato risultatie per l'intero anno ...Ledi fine 2022. Infatti i conti degli ultimi tre mesi del 2022, sono attesi in ...Goldman Sachs e da Morgan Stanley martedi che utili che sono attesi mediamente a - 12% sempre con l'...

Big Tech, trimestrali da incubo: è finita l'era dell'ipercrescita Affaritaliani.it

Intel: trimestrale e outlook da incubo. Titolo affonda, -10% a Wall Street Finanza.com

Intel KO in Borsa: trimestrale 'orribile' e outlook da brividi Borse.it

Si chiude un anno da incubo per Intel: fatturato giù del 20% nel 2022 DDay.it

Meta Platforms: trimestrale e buyback fanno balzare le azioni del 20% Investire.biz

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. Le più importanti società ch ...Il settore diventato il "cuore" dell'industria americana ha iniziato a battere meno velocemente. Quanti problemi per Apple, Alphabet e Meta: età dell'oro finita ...