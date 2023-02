Tre mete imperdibili per vacanze sulla neve

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 febbraio 2023) Megève, località leggendaria nel cuore delle Alpi Megève, splendido villaggio situato in Francia (https://www.france.fr/it), nel dipartimento dell’Alta Savoia, deve la sua fama proprio a una giovane “belle fille”, l’aristocratica Noémie de Rothschild che nel 1916 si trasferì nel quartiere di Mont d’Arbois, per creare una stazione di sport invernali nelle alpi francesi. Da allora questa “regina di montagna” continua ad attirare turisti, artisti e celebrità internazionali. Con il suo dinamismo Megève (https://www.megeve-tourisme.fr/) ha saputo diversificarsi ed offrire ai visitatori servizi di qualità capaci di soddisfare tutti gli interessi, dalla cultura alla gastronomia, dallo sport al relax dei centri benessere. Gli amanti dello sci hanno a disposizione 445 chilometri di piste, due versanti perfettamente innevati da scegliere a seconda dell’esposizione, pendenze per sciatori provetti ...