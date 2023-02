(Di sabato 4 febbraio 2023) Fiumicino – Un importante accordo è stato firmato tra Aeroporti di Roma e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl delper la stabilizzazione degli organici operativi del Gruppo AdR. Il piano interessa 257ed è articolato in assunzioni azione deidi lavoro da part time a full time. Dal prossimo mese di marzo, 66attualmente impiegati negli scali di Fiumicino e Ciampino in attività di assistenza ai passeggeri, saranno assunti amentre ad altri 191 addetti il contratto adeterminato verràto in. Questa intesa, che lascia spazio ad ...

Firmato un importante accordo tra Aeroporti di Roma e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl delper la stabilizzazione degli organici operativi del Gruppo ADR. Il piano interessa 257 lavoratori ed è articolato in assunzioni a tempo indeterminato e trasformazione dei contratti di ...Firmato un importante accordo tra Aeroporti di Roma e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl delper la stabilizzazione degli organici operativi del Gruppo ADR . Il piano interessa 257 lavoratori ed è articolato in assunzioni a tempo indeterminato e trasformazione dei contratti di ...

ENAC, significativa ripresa trasporto aereo nel 2022 con 164,5 milioni passeggeri Il Secolo XIX

Trasporto aereo: nel 2023 aumenteranno gli investimenti in tecnologie Borsa Italiana

Trasporto aereo, AdR trasforma a tempo indeterminato i contratti di 257 lavoratori Il Faro online

Traffico aereo 2022 a livelli pre-Covid DiariodelWeb.it

Sciopero del trasporto aereo in tutta Italia, oltre 50 voli cancellati a Milano Il Sole 24 ORE

Firmato un importante accordo tra Aeroporti di Roma e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl del Trasporto Aereo per la stabilizzazione ...Un "biglietto unico" treno-aereo per poter viaggiare più comodamente in Italia In futuro potrebbe arrivare davvero. Infatti, con l'obiettivo di creare servizi multimodali fra aereo e treno sempre più ...