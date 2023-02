Trasporti | Iannone FdI | “Anni di distanza delle istituzioni dal Porto di Salerno”

(Di sabato 4 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– “Secondo i dati diffusi dalla stessa Autorità Portuale del Mar Tirreno centrale, ildiperde ad ottobre 2022 oltre 15% rispetto al 2021 del volume movimentato: le autostrade del Mare, che rappresentano il 58% del volume, perdono il 13,5% mentre i container, che rappresentano il 31%, perdono addirittura oltre il 20%. Le autostrade del mare giocano un ruolo cruciale per la permanenza dinella rete TEN-T ma il Comune diè stato completamente scollegato dalle esigenze dello scalo e la Regione è del tutto assente perché presa unicamente dal pensiero dei bus elettrici di Napoli. Ildiè ormai inaccessibile per viabilità inadeguata e assenza di spazi vitali ma nessuna politica ...

... per quanto riguarda la tematica delle politiche giovanili, Veronica: attualmente ... Un altro tema scottante per i giovani è tutto il settore inerente aipubblici, che ne pensa della ...... per quanto riguarda la tematica delle politiche giovanili, Veronica: attualmente ... Un altro tema scottante per i giovani è tutto il settore inerente aipubblici, che ne pensa della ...

Trasporti, Iannone (FdI): "Anni di distanza delle istituzioni dal Porto ... anteprima24.it

In Lombardia l'emergenza abitativa è fuori controllo LA NOTIZIA

Veronica Iannone, candidata M5S alle regionali: I giovani non si ... Fanpage.it

Andrea Iannone, il suo nuovo gioiello è una Porsche a un prezzo da capogiro Tuttosport

Belen parcheggia l'auto sui binari di un tram e se ne va con nonchalance Tuttosport

Parla la candidata M5S al Pirellone, Veronica Iannone: "Trasporto pubblico gratuito per tutti gli under 25". Tra le candidate del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali si distingue, per ...Intervistata da Fanpage.it, la candidata consigliera regionale per il M5S Veronica Iannone parla dei temi per cui intende battersi: “Mercato ...