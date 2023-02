Tragedia a San Giovanni in Persiceto Bologna | una 76enne uccide il marito | poi tenta il suicidio

Leggi su open.online

(Di sabato 4 febbraio 2023) Avrebbe ucciso ilmalato di 78 anni, prima dire il suicido. E’ quanto accaduto in serata a Sanin, in provincia di. Da una prima ricostruzione dei carabinieri, riportata dal Resto del Carlino, la donna di 76 anni avrebbe ucciso ilcolpendolo con diverse coltellate, per poi provare a togliersi la vita. Sconvolta, avrebbe chiamato i soccorsi che l’hanno trasportata all’Ospedale Maggiore del capoluogo emiliano in condizioni di media gravità. I carabinieri sono sul posto per ricostruire la vicenda e approfondirne la dinamica e il contesto. Notizia in aggiornamento Leggi anche: Livorno,il padre eil: arrestato La storia della donna che ha ucciso il ...