Traffico Roma del 04-02-2023 ore 18 | 30

(Di sabato 4 febbraio 2023) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana remondi sulla Braccianese Ci sono code causa di un incidente avvenuto all’altezza dell’olgiata nelle due direzioni ci spostiamo su via del Foro Italico tra della tangenziale coda in prossimità dei lavori tra la galleria Giovanni XXIII Corso di Francia in direzione di San Giovanni proseguendo poi sulla tangenziale altri file dal bivio per la 24Teramo via Castrense oltre ilè segnalato anche un incidente e all’Olimpico si sta svolgendo l’incontroEmpoli possibile un aumento delal termine della partita in tutta l’area circostante il Foro Italico in centro manifestazione con corteo che si sta muovendo verso piazzale Prenestino chiusure deviazione al passaggio dei partecipanti deviata e numerose linee di bus Inoltre su disposizione ...