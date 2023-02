Traffico Roma del 04-02-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 4 febbraio 2023) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana remondi su via Pontina code tratti Dopo un incidente da poco risolto tra il raccordo anulare Spinaceto in direzione di Pomezia Andiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale Code in prossimità dei lavori tra la galleria Giovanni XXIII e Corso di Francia in direzione di San Giovanni prevalentemente coda in carreggiata opposta tra Salaria & via dei Campi Sportivi proseguono i lavori di potatura su Viale Trastevere 3 Largo Bernardino da Feltre e il ministero della Pubblica Istruzione possibili chiusure temporanee in direzione di Ponte Garibaldi nel rione esquilino iniziata la stazione con corteo che da Piazza Vittorio si muoverà verso Piazza di Porta San Giovanni chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti deviate anche numerose linee di bus una seconda manifestazione con corteo in zona Centocelle da ...