Traffico Roma del 04-02-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 4 febbraio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati rallentamenti su via Cassia perintenso tra via dei Due Ponti e raccordo nelle due direzioni file Poi tra il raccordo anulare via della Giustiniana verso la Storta rallentamenti sulla tangenziale est tra via Salaria & via dei Campi Sportivi in direzione stadio code poi nella direzione posta tra Viale Antonino di San Giuliano e la galleria Fleming per un restringimento di carreggiata la polizia locale segnala rallentamenti per incidente su via Casilina in corrispondenza di Viale Palmiro Togliattiintenso e code a Fiumicino su via Portuense verso il litorale è lungo via dell’aeroporto di Fiumicino in direzione Ostia proseguono i lavori di potatura lungo viale Trastevere tra Largo Bernardino da Feltre il ministero della Pubblica Istruzione possibili chiusure temporanee ...