Traffico Roma del 04-02-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 4 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno Mary trovati all’ascoltointenso e code a tratti su via Cassia tra via della Giustiniana e Olgiata nelle due direzioni con incidente su via Cristoforo Colombo in prossimità di via di Acilia in entrambi i sensi di marcia rallentamenti poi perintenso lungo la carreggiata esterna del raccordo tra via Appia e diramazione per Napoli file sulla tangenziale est tra Viale Antonino di San Giuliano e la galleria Fleming per un restringimento di carreggiata in direzione San Giovanni però se lavori di potatura lungo viale Trastevere tra Largo Bernardino da Feltre e il ministero della Pubblica Istruzione possibili chiusure temporanee in direzione ponte Garibaldi in zona Tor Marancia chiusa da ieri sera la carreggiata laterale di via Cristoforo Colombo tra via Laurentina & via Accademia degli Agiati ...