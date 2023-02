Traffico Roma del 04-02-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 4 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’ascolto auto in coda per lavori su via Pontina tra il raccordo anulare Tor de’ Cenci verso Pomezia possibili rallentamenti per incidente e sulla diramazioneNord in uscita allo svincolo di Settebagni file sulla tangenziale est in avvicinamento alla galleria Fleming per un restringimento di carreggiata in direzione San Giovanni prestare attenzione alla nebbia segnalata in diverse zone della città e in particolare lungo la A24-teramo tra Vicovaro e la tangenziale est e sulla diramazionenord visibilità ridotta fino a 80 metri proseguono i lavori di potatura lungo viale Trastevere tra Largo Bernardino da Feltre il ministero della Pubblica Istruzione possibili chiusure temporanee in direzione ponte Garibaldi rinviata a data da destinarsi la domenica ecologica ...