Traffico Roma del 04-02-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 4 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno Mary trovati all’ascolto si mantiene regolare la circolazione sul Raccordo Anulare il lungo le consolari scarso ilin città rinviata a data da destinarsi la domenica ecologica programmata per domani 5 febbraio in zona Tor Marancia è chiusa da ieri sera via Cristoforo Colombo tra via Laurentina & via Accademia degli Agiati lungo la carreggiata laterale in direzione del centro in programma nel primo pomeriggio ho una manifestazione con corteo che partirà da Piazza Vittorio Emanuele II fino a raggiungere Piazza di Porta San Giovanni percorrendo via Emanuele Filiberto a partire dalle 13 deviata e le linee bus di zona sospese temporaneamente le postazioni se nell’area interessata dalla manifestazione una seconda manifestazione con corteo in zona Centocelle partirà verso le 14:30 da Piazza dei Mirti per raggiungere ...