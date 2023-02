Tra cafè e bistrot | la parabola di vita del santo bevitore

(Di sabato 4 febbraio 2023) Andrée Ruth Shammah riprende un suo spettacolo di qualche anno fa, ed è l’occasione per rivedere in scena uno dei nostri massimi attori, Carlo Cecchi (quindici anni fa protagonista era L'articolo proviene da il manifesto.

... l'Urban Hive è stato infatti concepito per trasformarsi in social hub, in un continuo scambio... dagli eventi culturali ai business lunch e agli aperitivi proposti al Portico84&Bar, con i ...Sorgerà nella ex stazione ferroviaria di Pra', nel ponente di Genova, la futura Casa delle tecnologie emergenti, un progetto ministeriale che vede il capoluogo ligurei vincitori di un bando ministeriale che ha lo scopo di implementare l'uso di soluzioni innovative come 5g, realtà aumentata, Ai e blockchain nella vita dei cittadini. In particolare, nella Casa ...

Convenzione CAF per assistenza fiscale per il 2023 Ipsoa

La Bottega del Caffè tra maldicenze e pettegolezzo LA NAZIONE

Quanti caffè bere al giorno per abbassare la pressione QuiComo

Perchè il caffè fa bene e quanti se ne possono bere VicenzaToday