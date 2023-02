Torna la fake news sull' Hiv nel Covid | le bufale sono dure a morire

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 4 febbraio 2023) Esattamente tre anni fa, all’inizio della pandemia di Sars-CoV-2, apparve un preprint che sosteneva la presenza di sequenze di Hiv all’interno del genoma di quello che allora era un nuovo coronavirus. La comunità scientifica, incluso il sottoscritto, si accorse immediatamente che il preprint in questione era sostanzialmente spazzatura, perché semplicemente le conclusioni tratte non erano affatto supportate dai dati descritti; e nonostante il vigoroso intervento a supporto della bubbola che correlava Hiv e Sars-CoV-2 da parte di un premio Nobel ormai defunto, gli stessi autori indiani dello studio originario ne chiesero e ottennero l’immediata ritrattazione, scrivendo che intendevano rivederlo in seguito alle numerose critiche ricevute. Da allora, il gruppo di ricerca originale non si è fatto più sentire nel merito, e quel preprint è quindi ufficialmente carta straccia; ma, come spesso ...