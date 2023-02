(Di sabato 4 febbraio 2023) Negli ultimi mesi e, perché no, anni, si è spesso parlato di “crossover” in diversi ambiti, televisivi, cinematografici ed anche nel mondo del pro-wrestling. La AEW è stata, spesso, la fautrice di questi eventi. Da “Forbidden Door” in collaborazione con la NJPW all’acquisizione della ROH, non è raro vedere wrestler esterni alla federazione di Jacksonville sugli schermi TBS in USA e di Sky Sport in Italia. Resta un’unica promotion che difficilmente aprirà a quest’opportunità e stiamo parlando ovviamente della WWE. Nel recente podcast “WTF con Marc Maron”, il CEO AEWha parlato anche di questa improbabile (forse impossibile) partnership tra AEW e WWE, paragonando le due realtà alla celebre diatriba fumettistica e cinematografica tra DC Comics e. Un paragone quanto mai azzeccato. Never say never… “Chi può ...

... culminata in un vertice con Sadiqe con il padre nobile della sinistra progressista (e pro - mercato) europea, l'ex premierBlair All'ingresso della City of London , mentre davanti si ...ShadValore: 5,95 miliardi di dollari Proprietà: Jacksonville Jaguars, Fulham FC, All Elite Wrestling Personaggi chiave: Shad(proprietario dei Jaguars),(capo della strategia ...

Tony Khan: “Noi e la WWE come Marvel e DC… ma non si sa mai” Zona Wrestling

Tony Khan ha messo a disposizione un jet per tanti wrestler AEW ... The Shield Of Wrestling

Tony Khan apre alla possibilità di portare Kota Ibushi in AEW The Shield Of Wrestling

Dan Lambert accusa Cody Rhodes di aver sfruttato Tony Khan The Shield Of Wrestling

Tony Khan e suo padre sono nella lista dei possibili acquirenti della ... The Shield Of Wrestling

Ibushi è appena diventato un free agent che ha solo voglia di viaggiare e dare un significato alla sua carriera, ma già si parla di vederlo in grandi compagnie come la AEW e c'è chi gli sta facendo la ...Tony Khan in una recente intervista ha avuto modo di ribadire la volontà di portare un giorno Kota Ibushi in All Elite Wrestling.