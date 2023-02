Tommaso Baldanzi | ovvero i talenti italiani ci sono Ma devono giocare

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 4 febbraio 2023) Roma, 4 feb – Per quanto un gol possa essere memorabile, a volte una singola marcatura può risultare del tutto casuale. Basta – si fa per dire – essere nel posto giusto al momento propizio. Non è questo il caso però di, giovane talento in bella mostra nella sempre florida vetrina dell’Empoli. Una decina di giorni fa infatti il classe 2003 nativo di Poggibonsi ha deliziato San Siro con una rete di pregevole fattura.? “Un futuro bellissimo” Intervistato dalla rosea nelle ore successive alla vittoria toscana in casa dell’Inter, Paolo Zanetti – tecnico degli azzurri – si è sbilanciato: “Ha un talento innato, e davanti a sé un futuro bellissimo”. A testa alta nella propria trequarti. Conduzione al galoppo, appoggio al compagno e intelligente contromovimento per crearsi un’ampia zona luce ...