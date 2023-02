Tomei | «Inter | a Ryad mangiato Milan in un sol boccone A Skriniar farei lavare i piatti»

Leggi su inter-news

(Di sabato 4 febbraio 2023) Lo Chefracconta le sue sensazioni su. Nella simpaticavista rilasciata a Tutto Sport, il cuoco paragona l’e i suoi protagonisti a delle pietanze. A, invece, assegnerebbe in cucina un compito non proprio semplice. PINOT NERO – Cristianoparla alla vigilia diin una simpaticavista rilasciata a Tutto Sport. Lo Chef, tifoso nerazzurro, dichiara: «Come arrivanoal derby? Ci arrivano tutte e due abbastanza affamante. Non si può dire che sia una bella stagione. L’rispetto alha vinto la Supercoppa. Ha qualche energia mentale in più. I rossoneri in pochissime partite hanno ...