Terribile incidente in galleria a Grottammare | morti padre e due figli

Tre vittime tra cui un padre e due figli - un bambino e una bambina - , e un terzo figlio adolescente ferito. Sarebbe questo il bilancio di unstradale avvenuto in direzione nord sull'A14 nella Galleria Castello a Grottammare (Ascoli Piceno). Le vittime Le vittime sono Andrea Silvestrone, 49enne atleta affetto da sclerosi multipla, ...Il, avvenuto in pieno centro abitato, ha consentito l 'allerta celere dei soccorsi, visto che i binari in quel tratto, corrono nelle immediate adiacenze di abitazioni e locali ...

